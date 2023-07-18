Не можна допустити, щоб війна з РФ тривала ще 500 днів: глава британського МЗС в ООН

Світова спільнота не може допустити затягування повномасштабної війни РФ проти України ще на 500 днів. Тому країна-агресор має негайно вивести свої війська з українських територій.

Із такою заявою виступив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Він нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії минуло понад 500 днів, і ця війна вже спричинила “незліченну кількість жертв”.

Міністр прямо звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом забрати своїх солдатів з України.

– Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів. РФ може обрати мир – уже сьогодні. Виведенням усіх російських військ з України. Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз, – наголосив Клеверлі.

Він уточнив, що потрібен “справедливий і міцний мир”, заснований на принципах Статуту ООН і на спільному переконанні, “що сила не дорівнює праву”.

Глава МЗС нагадав про мирну формулу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

– Мирний план президента Зеленського з 10 пунктів показує шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру. Мир поверне додому втрачених українських дітей і нагодує голодних, – заявив Клеверлі.

Він уточнив, що РФ депортувала щонайменше 19 тис. українських дітей, а також кілька мільйонів українських чоловіків і жінок. Такі дії агресора міністр назвав “варварськими злочинами”.

– Росія намагається стерти українську ідентичність і культурну історію. І вони використовують дітей як знаряддя війни. Але світ спостерігає, тож РФ буде притягнута до відповідальності, – запевнив глава МЗС.

Окремо Клеверлі наголосив на необхідності продовжити Чорноморську зернову ініціативу, про вихід із якої напередодні оголосила РФ. Він закликав Росію повернутися за стіл переговорів та погодитися на продовження угоди “на невизначений термін”.

Британський міністр нагадав, що зернова ініціатива забезпечувала продовольством найбідніших людей в Африці, на Близькому Сході та в Латинській Америці, а також стримувала ціни на світовому ринку.

Напередодні Велика Британія запровадила нові антиросійські санкції за пропаганду та депортацію українських дітей до РФ. Вони передбачають заморожування активів і заборону на поїздки до Британії.

Джерело: МЗС Великої Британії

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