Зрив РФ зернової угоди: у розвідці Британії оцінили ризик для Африки на найближчі роки

Війна Росії проти України майже напевно погіршить ситуацію з продовольчою безпекою країн Африки принаймні в найближчі два роки.

Такий прогноз зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 28 липня.

Окрім прямого зриву постачань, блокада України Росією також зумовлює зростання цін на зерно, наголошують британські розвідники.

Зауважимо, що 27 липня, через десять днів після заяви РФ про фактичне припинення домовленостей щодо зернової угоди, у Санкт-Петербурзі відбувся саміт Росія – Африка.

До слова, захід відвідали 17 глав африканських держав, тоді як на попередній конференції було 43.

Під час саміту очільник Кремля переклав відповідальність за зрив ініціативи на країни Заходу, а також запропонував безоплатне надання Буркіна-Фасо, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25-50 тис. т зерна, а надалі – заміщення української агропродукції на комерційних засадах.

До того, як РФ зірвала дію Чорноморської зернової ініціативи, Україні вдалось експортувати до країн Африки, щоб попередити голод, 30 млн т зерна.

Нагадаємо, що відразу після зриву зернової угоди Росія почала обстрілювати українську портову інфраструктуру.

Зокрема, із того часу лише по Одеській області росіянами було випущено:

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

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