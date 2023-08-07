Використовують досвід війни. Білорусь почала військові навчання біля кордонів Литви та Польщі

Білоруські військові розпочали навчання біля кордонів Литви та Польщі. Маневри проводять поблизу Сувалського коридору.

– Під час підготовки активно використовувався досвід війни, а саме – широке застосування БПЛА, тісна взаємодія танкових і мотострілецьких підрозділів із підрозділами інших родів військ, – заявили в Міноборони.

Чи беруть участь у навчаннях бойовики ПВК Вагнера не повідомляється.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, Міністерство оборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни під час навчань.

Тим часом країна планує збільшити кількість військ на сході країни та посилити охорону кордону з Білоруссю гелікоптерами та радарами Bystra, а також готується закрити кордон.

Слідом за Польщею Литва теж має намір закрити два із шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на передислокацію в цю країну найманців ПВК Вагнера.

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