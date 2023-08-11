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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Лукашенко заявив, що й надалі вивозитиме дітей з України до Білорусі

Лукашенко заявив, що й надалі вивозитиме дітей з України до Білорусі
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і надалі вивозитиме українських дітей із Донбасу, попри кримінальну відповідальність.

Про це повідомила його пресслужба, а також державне інформаційне агентство Білорусі Белта.

Під час спілкування з працівниками в аеропорту Мінська Лукашенко сказав, що “планував і планує” займатися так званим оздоровленням українських дітей з Донбасу в Білорусі.

– Будемо підтримувати діточок. І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності призвести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки, – сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, у липні глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповані території на Сході України заявив, що його організація причетна до “оздоровлення” дітей з України.

За даними ЗМІ, з вересня 2022 року до Білорусі було вивезено близько 2 150 українських дітей віком від 6 років. До осені їхня кількість може збільшитися до 3 тис.

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Білорусь, Війна в Україні, Депортація, Олександр Лукашенко
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