Лукашенко заявив, що й надалі вивозитиме дітей з України до Білорусі
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і надалі вивозитиме українських дітей із Донбасу, попри кримінальну відповідальність.
Про це повідомила його пресслужба, а також державне інформаційне агентство Білорусі Белта.
Під час спілкування з працівниками в аеропорту Мінська Лукашенко сказав, що “планував і планує” займатися так званим оздоровленням українських дітей з Донбасу в Білорусі.
– Будемо підтримувати діточок. І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності призвести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки, – сказав білоруський диктатор.
Нагадаємо, у липні глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповані території на Сході України заявив, що його організація причетна до “оздоровлення” дітей з України.
За даними ЗМІ, з вересня 2022 року до Білорусі було вивезено близько 2 150 українських дітей віком від 6 років. До осені їхня кількість може збільшитися до 3 тис.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко