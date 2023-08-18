Турция предостерегла РФ от вмешательства в судоходство в Черном море
Турция предупредила Россию о неприемлемости препятствования движению судов в Черном море.
Об этом в Twitter сообщил Центр противодействия дезинформации (DMM) при управлении коммуникаций президента Турции.
В Центре опровергли сообщения о якобы нападении российских военных на турецкое судно.
Отмечается, что инцидент с Сукра Окан произошел в международных водах, а судно, хоть и принадлежит турецкой компании, находилось под флагом Палау.
— Несмотря на все это, после вмешательства в движение судна собеседники в Российской Федерации были должным образом предупреждены, чтобы они избегали подобных попыток эскалации напряженности в Черном море, — заявили в турецкой администрации.
Напомним, утром 13 августа Минобороны РФ заявило о “принудительной остановке” сухогруза Сукра Окан, направлявшегося в порт Измаила в Одесской области.
Оккупанты утверждают, что для остановки судна открывали предупредительный огонь, а для осмотра на корабль высаживали российских солдат.
По данным ОК Юг, Россия могла придумать это заявление, чтобы запугать другие гражданские суда, следующие в порты Украины.
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