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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Туреччина застерегла РФ від втручання у судноплавство в Чорному морі

Чорноморський флот росії
Фото: Depositphotos

Туреччина попередила Росію про неприйнятність перешкоджанню руху суден у Чорному морі.

Про у Twitter повідомив Центр протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини.

У Центрі спростували повідомлення про нібито напад російських військових на турецьке судно.

Зазначається, що інцидент із Сукра Окан стався в міжнародних водах, а судно, хоч і належить турецькій компанії, перебувало під прапором Палау.

– Попри все це, після втручання в рух судна співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб вони уникали схожих спроб ескалації напруженості в Чорному морі, – заявили в турецькій адміністрації.

Нагадаємо, вранці 13 серпня Міноборони РФ заявило про “примусову зупинку” суховантажу Сукра Окан, що прямував у порт Ізмаїла в Одеській області.

Окупанти твердять, що для зупинки судна відкривали попереджувальний вогонь, а для огляду на корабель висаджували російських солдатів.

За даними ОК Південь, Росія могла вигадати цю заяву, щоб залякати інші цивільні судна, які прямують до портів України.

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Російська агресія, Росія, Туреччина, Чорне море
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