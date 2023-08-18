Вечером в Черном море морские дроны якобы атаковали российские корабли
Минобороны России заявило, что вчера около 23:00 в 237 км юго-западнее оккупированного Севастополя якобы беспилотники атаковали два судна Черноморского флота РФ – сторожевой корабль Пытливый и патрульный Василий Быков.
В Минобороны РФ утверждают, что это были украинские дроны и их якобы уничтожили огнем из бортового вооружения. Только россияне не предоставили никаких подтверждений своим словам.
Официальный Киев заявления Москвы также пока не прокомментировал.
Однако заметим, что в Черном море ударные дроны уже неоднократно атаковали российские военные корабли.
Ранее в СБУ рассказали, что для ударов по российскому десантному кораблю Оленегорский горняк и танкеру SIG использовали два отдельных надводных дрона SeaBaby (Морской малыш), в каждом из которых было по 450 кг боевой части.
17 июля Крымский мост также атаковали экспериментальные морские беспилотники.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко