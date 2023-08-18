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Марта Бондаренко, редактор ленты

Вечером в Черном море морские дроны якобы атаковали российские корабли

російський корабель
Фото: Depositphotos

Минобороны России заявило, что вчера около 23:00 в 237 км юго-западнее оккупированного Севастополя якобы беспилотники атаковали два судна Черноморского флота РФ – сторожевой корабль Пытливый и патрульный Василий Быков.

В Минобороны РФ утверждают, что это были украинские дроны и их якобы уничтожили огнем из бортового вооружения. Только россияне не предоставили никаких подтверждений своим словам.

Официальный Киев заявления Москвы также пока не прокомментировал.

Однако заметим, что в Черном море ударные дроны уже неоднократно атаковали российские военные корабли.

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Вечером в Черном море морские дроны якобы атаковали российские корабли

Ранее в СБУ рассказали, что для ударов по российскому десантному кораблю Оленегорский горняк и танкеру SIG использовали два отдельных надводных дрона SeaBaby (Морской малыш), в каждом из которых было по 450 кг боевой части.

17 июля Крымский мост также атаковали экспериментальные морские беспилотники.

Кораблі, Крым, Черное море
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