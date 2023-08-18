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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Увечері в Чорному морі морські дрони нібито атакували російські кораблі

російський корабель
Фото: Depositphotos

Міноборони Росії заявило, що вчора близько 23:00 за 237 км на південний захід від окупованого Севастополя нібито безпілотники атакували два судна Чорноморського флоту РФ – сторожовий корабель Пытливый і патрульний Василий Быков.

У Міноборони РФ стверджують, що це були українські дрони і їх нібито знищили вогнем із бортового озброєння. Тільки росіяни не надали жодних підтверджень своїм словам.

Офіційний Київ заяви Москви також поки що не прокоментував.

Проте зауважимо, що у Чорному морі ударні дрони вже неодноразово атакували російські військові кораблі.

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Раніше в СБУ розповіли, що для ударів по російському десантному кораблю Оленегорский горняк і танкеру SIG використовували два окремі надводні дрони SeaBaby (Морський малюк), у кожному з яких було по 450 кг бойової частини.

17 липня Кримський міст також атакували експериментальні морські безпілотники.

Кораблі, Крим, Чорне море
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