Увечері в Чорному морі морські дрони нібито атакували російські кораблі
Міноборони Росії заявило, що вчора близько 23:00 за 237 км на південний захід від окупованого Севастополя нібито безпілотники атакували два судна Чорноморського флоту РФ – сторожовий корабель Пытливый і патрульний Василий Быков.
У Міноборони РФ стверджують, що це були українські дрони і їх нібито знищили вогнем із бортового озброєння. Тільки росіяни не надали жодних підтверджень своїм словам.
Офіційний Київ заяви Москви також поки що не прокоментував.
Проте зауважимо, що у Чорному морі ударні дрони вже неодноразово атакували російські військові кораблі.
Раніше в СБУ розповіли, що для ударів по російському десантному кораблю Оленегорский горняк і танкеру SIG використовували два окремі надводні дрони SeaBaby (Морський малюк), у кожному з яких було по 450 кг бойової частини.
17 липня Кримський міст також атакували експериментальні морські безпілотники.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко