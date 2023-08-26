Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
Под Москвой ночью были слышны взрывы, сообщают о якобы сбитом БпЛА
Ночью жители Москвы и области слышали взрывы. Аэропорты столицы закрыли.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО на подлете в Истринском районе якобы уничтожили беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет.
Больше деталей об инциденте нет.
Заметим, что в течение всего лета в Москву и область “наведываются” беспилотники, москвичи постоянно жалуются на взрывы. Взрывается и горит и в приграничных с Украиной российских областях.
В ночь 23 августа в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников.
18 августа ночью в Москве и Подмосковье жители слышали звуки взрывов. Предварительно были замечены дроны, работала противовоздушная оборона.
Фото: edgeautonomy.io
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