Под Москвой ночью были слышны взрывы, сообщают о якобы сбитом БпЛА

Ночью жители Москвы и области слышали взрывы. Аэропорты столицы закрыли.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО на подлете в Истринском районе якобы уничтожили беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет.

Больше деталей об инциденте нет.

Заметим, что в течение всего лета в Москву и область “наведываются” беспилотники, москвичи постоянно жалуются на взрывы. Взрывается и горит и в приграничных с Украиной российских областях.

В ночь 23 августа в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников.

18 августа ночью в Москве и Подмосковье жители слышали звуки взрывов. Предварительно были замечены дроны, работала противовоздушная оборона.

Фото: edgeautonomy.io

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