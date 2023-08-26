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Під Москвою вночі було чути вибухи, повідомляють про нібито збитий БпЛА
Уночі жителі Москви та області чули вибухи. Аеропорти столиці закрили.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО на підльоті в Істринському районі нібито знищили безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає.
Більше деталей про інцидент немає.
Зауважимо, що впродовж всього літа до Москви та області “навідуються” безпілотники, москвичі постійно жаліються на вибухи. Вибухає та горить і в прикордонних з Україною російських областях.
У ніч 23 серпня в Москві та Підмосков’ї прогриміли вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про атаку безпілотників.
18 серпня вночі в Москві та Підмосков’ї жителі чули звуки вибухів. Попередньо було помічено дрони, працювала протиповітряна оборона.
Фото: edgeautonomy.io
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