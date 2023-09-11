В Белом доме призвали КНДР не поставлять и не продавать оружие России
В Белом доме призвали Северную Корею не передавать оружие Кремлю. Такое заявление прозвучало на фоне визита Ким Чен Ына в Россию.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В понедельник, 11 сентября, Пхеньян и Москва объявили, что лидер КНДР отправился в РФ по приглашению Владимира Путина.
По данным Белого дома, во время встречи двух диктаторов продолжатся переговоры о возможной поставке оружия.
– Как мы и предупреждали, ожидается, что переговоры по вооружениям между Россией и КНДР продолжатся во время визита Ким Чен Ына в РФ. Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не поставлять и не продавать оружие России, — подчеркнула пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.
На прошлой неделе США предупреждали, что Ким Чен Ын собирается посетить Россию, чтобы обсудить потенциальное соглашение о поставках оружия.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что дискуссии между Москвой и Пхеньяном “активно продвигаются”. Он также предупредил, что КНДР “заплатит цену”, если предоставит РФ оружие для войны против Украины.
Звучали предположения, что Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. А Россия может предоставить зерно, нефть и высокочувствительные военные технологии.
Как известно, Северная Корея находится под санкциями ООН и США из-за программы Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения: баллистических ракет, способных нести ядерный заряд.
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