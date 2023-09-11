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Юлия Соколова, редактор ленты

В Белом доме призвали КНДР не поставлять и не продавать оружие России

Кім Чен Ин і Путін
Фото: Getty Images

В Белом доме призвали Северную Корею не передавать оружие Кремлю. Такое заявление прозвучало на фоне визита Ким Чен Ына в Россию.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В понедельник, 11 сентября, Пхеньян и Москва объявили, что лидер КНДР отправился в РФ по приглашению Владимира Путина.

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По данным Белого дома, во время встречи двух диктаторов продолжатся переговоры о возможной поставке оружия.

– Как мы и предупреждали, ожидается, что переговоры по вооружениям между Россией и КНДР продолжатся во время визита Ким Чен Ына в РФ. Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не поставлять и не продавать оружие России, — подчеркнула пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

На прошлой неделе США предупреждали, что Ким Чен Ын собирается посетить Россию, чтобы обсудить потенциальное соглашение о поставках оружия.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что дискуссии между Москвой и Пхеньяном “активно продвигаются”. Он также предупредил, что КНДР “заплатит цену”, если предоставит РФ оружие для войны против Украины.

Звучали предположения, что Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. А Россия может предоставить зерно, нефть и высокочувствительные военные технологии.

Как известно, Северная Корея находится под санкциями ООН и США из-за программы Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения: баллистических ракет, способных нести ядерный заряд.

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В Белом доме призвали КНДР не поставлять и не продавать оружие России

Источник: CNN
Білий дім, Зброя, Ким Чен Ын, КНДР, Кремль, Северная Корея, Російська агресія, США
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