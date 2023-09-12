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Валерий Савицкий, редактор ленты

Российский суд продлил до декабря арест террориста Гиркина-Стрелкова

Российский суд продлил до декабря арест террориста Гиркина-Стрелкова
Фото: Getty Images

В России суд продлил на три месяца арест бывшего сотрудника ФСБ РФ и главаря террористов “ДНР” Игоря Гиркина-Стрелкова.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заседание состоялось в Мещанском суде Москвы. Защита ходатайствовала о домашнем аресте из-за проблем с сердцем. Стрелков отметил, что не может сбежать из России, поскольку его разыскивает Интерпол.

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— Я нахожусь не в лучшем состоянии по здоровью. Я нахожусь в розыске Интерпола, приговорен заочно к пожизненному заключению, возможность скрыться за границей для меня – абсурд. Я не признаю свою вину и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде, так что скрываться и подтверждать выдвинутое обвинение я не собираюсь, — отметил Гиркин-Стрелков.

По результатам заседания, судья оставил террориста в СИЗО до 18 декабря 2023 года.

Напомним, экс-главаря “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в Москве 21 июля. В тот же день суд отправил его за решетку на два месяца – до 18 сентября. Главарю грозит до пяти лет лишения свободы за призывы к экстремизму в интернете.

В последние месяцы Гиркин вел активную деятельность в СМИ, критиковал российских военных и военное командование за провалы на фронте и продвигал тезис, что Россия проиграла войну против Украины.

Игорь Гиркин (Стрелков) – бывший сотрудник ФСБ РФ и “министр обороны” террористической организации “ДНР”.

12 апреля 2014 года террорист и вооруженные сообщники захватили город Славянск в Донецкой области, что послужило началом российской оккупации Донбасса. Город был освобожден ВСУ 5 июля того же года.

Кроме того, главаря “ДНР” обвиняют в катастрофе пассажирского самолета рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014 года. В 2019 году Нидерланды объявили Игоря Гиркина-Стрелкова в международный розыск. А уже в ноябре 2022 года суд в Нидерландах признал его и еще двух террористов виновными в катастрофе MH17 и гибели 298 человек.

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