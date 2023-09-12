Російський суд продовжив до грудня арешт терориста Гіркіна-Стрєлкова
У Росії суд продовжив на три місяці арешт колишнього співробітника ФСБ РФ і ватажка терористів “ДНР” Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Засідання відбулося у Міщанському суді Москви. Захист клопотав про домашній арешт через проблеми з серцем. Стрєлков зазначив, що не може втекти з Росії, оскільки його розшукує Інтерпол.
– Я перебуваю не в найкращому стані по здоров’ю. Я перебуваю в розшуку Інтерполу, засуджений заочно до довічного ув’язнення, можливість сховатися за кордоном для мене – абсурд. Я не визнаю свою провину і маю намір відстоювати своє добре ім’я і честь у суді, тож ховатися і підтверджувати висунуте звинувачення я не збираюся, – зазначив Гіркін-Стрєлков.
За результатами засідання, суддя залишив терориста в СІЗО до 18 грудня 2023 року.
Нагадаємо, ексватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Москві 21 липня. Того ж дня суд відправив його за ґрати на два місяці – до 18 вересня. Ватажку загрожує до п’яти років позбавлення волі за заклики до екстремізму в інтернеті.
Останні місяці терорист вів активну діяльність у ЗМІ, критикував російських військових і військове командування за провали на фронті та просував тезу, що Росія програла війну проти України.
Ігор Гіркін (Стрєлков) – колишній співробітник ФСБ РФ та “міністр оборони” терористичної організації “ДНР”.
12 квітня 2014 року терорист і озброєні спільники захопили місто Слов’янськ у Донецькій області, що вважається початком російської окупації Донбасу. Місто було звільнене ЗСУ 5 липня того ж року.
Крім того, ватажка “ДНР” звинувачують у катастрофі пасажирського літака рейсу MH17, що сталася 17 липня 2014 року. У 2019 році Нідерланди оголосили Ігоря Гіркіна-Стрєлкова у міжнародний розшук. А вже у листопаді 2022 року суд у Нідерландах визнав його та ще двох терористів винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей.
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