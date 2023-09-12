В ПАСЕ признали РФ диктатурой. Будет ли это иметь последствия для агрессора

В Парламентской ассамблее Совета Европы признали, что РФ фактически превратилась в диктатуру. В то же время не стоит ожидать, что такой вывод сразу приведет к конкретным действиям в отношении России.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, что члены ПАСЕ могут политически что-то осуждать или поддерживать, а санкции уже вводят другие организации. Например, Европейский Союз.

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Однако соответствующее заявление Парламентской ассамблеи все же важно, поскольку оно означает, что “выборы”, которые проводит РФ, не признаются членами демократического международного сообщества.

— По сути, такая оценка ставит под сомнение легитимность российской власти как таковой. Таким образом подчеркивается, что политический режим, который существует в РФ, не имеет ничего общего с демократией, — указывает Фесенко.

Эксперт подчеркивает, что не стоит надеяться на какие-то мгновенные конкретные юридические последствия.

— В данном случае речь идет о политической оценке, но эта политическая оценка будет приниматься во внимание правительствами разных стран мира в их практической политике по отношению к РФ, — добавил политолог.

Ранее в Совете Европы определили принципы для достижения “полной ответственности” РФ за войну.

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