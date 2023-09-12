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Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

У ПАРЄ визнали РФ диктатурою. Чи матиме це наслідки для агресора

кремль
Фото: Pexels

У Парламентській асамблеї Ради Європи визнали, що РФ фактично перетворилася на диктатуру. Водночас не варто очікувати, що такий висновок одразу приведе до конкретних дій щодо Росії.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів політолог Володимир Фесенко.

Він зазначив, що члени ПАРЄ можуть політично щось засуджувати або підтримувати, а санкції вже вводять інші організації. Наприклад, Європейський Союз.

Зараз дивляться

Однак відповідна заява Парламентської асамблеї все ж важлива, оскільки вона означає, що “вибори”, які проводить РФ, не визнаються членами демократичної міжнародної спільноти.

– По суті, така оцінка ставить під сумнів легітимність російської влади як такої. Таким чином підкреслюється, що політичний режим, який існує в РФ, не має нічого спільного з демократією, – вказує Фесенко.

Експерт наголошує, що не варто сподіватись на якісь миттєві конкретні юридичні наслідки.

– У даному випадку йдеться про політичну оцінку, але ця політична оцінка буде братися до уваги урядами різних країн світу в їх практичній політиці стосовно РФ, – додав політолог.

Раніше у Раді Європи визначили принципи для досягнення “повної відповідальності” РФ за війну.

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