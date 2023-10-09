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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Дания хочет расширить коалицию истребителей F-16 для Украины — Фредериксен

Метте Фредеріксен
Фото: Офис президента

Дания работает над расширением коалиции стран по отправке Украине западных истребителей F-16.

Об этом заявила премьер королевства Метте Фредериксен на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене.

Она призвала страны НАТО отправить боевые самолеты в Украину, отметив, что “пока украинцы готовы продолжать бой за свободу, странам — участницам военного блока стоит решиться и дать обещание, что трансатлантическое сообщество не поддастся усталости от конфликта”.

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— Мы должны быть с Украиной до конца. Никто из нас не может утверждать, что устал от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Давайте решим, что усталости от войны не будет в нашем трансатлантическом сообществе, — сказала она.

По словам Фредериксен, российский диктатор Владимир Путин просчитался, считая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО “останутся просто словами”, но вместо этого “украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и вскоре Украина также будет летать на наших F-16”.

Напомним, Дания объявила о новом пакете помощи для Украины стоимостью 5,8 млрд датских крон (примерно $833 млн), включая танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные пушки.

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Источник: The Guardian, Sky News
Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Дания, НАТО
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