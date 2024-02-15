Большой десантный корабль: сколько потеряла РФ и сколько еще осталось в Черном море

Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля Цезарь Куников в акватории Черного моря во временно оккупированном Крыму возле Алупки. О том, что такое БДК и сколько БДК в России, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое БДК

Большие десантные корабли (БДК) – это класс военных кораблей в составе советского, а затем и российского военно-морского флота. Что такое БДК, становится понятным уже из названия этих кораблей. Они предназначены для транспортировки и высадки морского десанта, в том числе войск, бронетехники (в том числе тяжелой) и плавсредств (некоторые модификации).

Учитывая предназначение, БДК вооружаются средствами самозащиты (ЗРК, артиллерия) и огневой поддержки десанта.

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Первый большой десантный корабль был построен в Советском Союзе в 1964 году. За всю историю были спроектированы и запущены в серийное строительства четыре класса БДК:

проект 1171 Тапир – строились с 1964 по 1975 год;

проект 1174 Носорог – строились с 1973 по 1988 год;

проект 775 Ропуха – строились в Польше с 1974 по 1985 год;

проект 11711 Иван Грен – действующий проект, первый корабль серии спущен на воду в 2012 году.

Что такое БДК 1171 Тапир

За 11 лет было построено 14 кораблей проекта 1171 Тапир. Строительство последнего БДК так и не было завершено. На сегодняшний день из всей серии в строю осталось только три корабля:

Орск – в составе Черноморского флота;

Николай Фильченков – в составе Черноморского флота;

Николай Вилков – в составе Тихоокеанского флота.

Еще один БДК Саратов был уничтожен в марте 2022 года в порту Бердянска Силами обороны Украины.

Что такое БДК 1174 Носорог

Это самый краткосрочный проект БДК. На Прибалтийском судостроительном заводе Янтарь было построено всего три корабля класса Носорог за 15 лет. На сегодняшний день все они выведены из состава флота.

Что такое БДК 775 Ропуха

За 11 лет в Польше было построено 28 кораблей этого класса. Из них на сегодняшний день в строю осталось 11 БДК в составе четырех российских флотов.

К этому классу кораблей также относятся уничтоженные и поврежденные после начала полномасштабного вторжения России в Украину БДК:

Оленегорский горняк (поврежден 4 августа 2023 года);

Минск поврежден 13 сентября 2023 года );

Новочеркасск (уничтожен 26 декабря 2023 года);

Цезарь Куников (уничтожен 14 февраля 2024 года).

Что такое БДК 11711 Иван Грен

Проект 11711 – это самые современные БДК России с увеличенным водоизмещением, которые строятся в Калининграде. Первый корабль серии Иван Грен был введен в состав Северного флота РФ в 2018 году. В том же году спущен на воду второй БДК проекта 11711 Петр Моргунов.

На сегодняшний день строятся еще два корабля этой серии, которые планируется ввести в строй в 2025 и 2026 годах. По информации из открытых источников, еще семь БДК 11711 планируются к закладке.

Сколько БДК в России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Турция перестала пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре. Однако Россия успела подготовиться и заблаговременно перевела в Черное море шесть своих БДК из состава Балтийского и Северного флотов.

По состоянию на 15 февраля в составе Черноморского флота РФ осталось восемь больших десантных кораблей. Хотя по факту после уничтожения флагмана флота крейсера Москва ЧМФ является только флотилией.

Сколько БДК в России в составе ЧМФ:

Орск, проект 1171; Николай Фильченков, проект 1171; Ямал, проект 775; Азов, проект 775 Калининград, проект 775, переведен из Балтийского флота; Георгий Победоносец, проект 775, переведен из Северного флота; Королев, проект 775, переведен из Балтийского флота; Петр Моргунов , проект 11711, переведен из Северного флота.

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