Великий десантний корабель: скільки втратила РФ і скільки ще залишилося в Чорному морі

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського великого десантного корабля Цезаря Кунікова в акваторії Чорного моря в тимчасово окупованому Криму біля Алупки. Про те, що таке ВДК і скільки ВДК в Росії, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке ВДК

Великі десантні кораблі (ВДК) – це клас військових кораблів у складі радянського, а потім і російського військово-морського флоту. Що таке ВДК, стає зрозумілим вже з назви цих кораблів. Вони призначені для транспортування та висадки морського десанту, зокрема військ, бронетехніки (зокрема, важкої) та плавзасобів (деякі модифікації).

З огляду на призначення, ВДК озброюються засобами самозахисту (ЗРК, артилерія) та вогневої підтримки десанту.

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Перший великий десантний корабель був побудований у Радянському Союзі у 1964 році. За всю історію були спроєктовані та запущені в серійне будівництво чотири класи ВДК:

проєкт 1171 Тапір – будувалися з 1964 до 1975 року;

проєкт 1174 Носоріг – будувалися з 1973 до 1988 року;

проєкт 775 Ропуха – будувалися у Польщі з 1974 до 1985 року;

проєкт 11711 Іван Грен – дійсний проєкт, перший корабель серії спущений на воду в 2012 році.

Що таке ВДК 1171 Тапір

За 11 років було збудовано 14 кораблів проєкту 1171 Тапір. Будівництво останнього ВДК так і не було завершене. На сьогодні з усієї серії в строю лишилося лише три кораблі:

Орськ – у складі Чорноморського флоту;

Микола Фільченков – у складі Чорноморського флоту;

Микола Вилков – у складі Тихоокеанського флоту.

Ще один ВДК Саратов був знищений у березні 2022 року в порту Бердянська Силами оборони України.

Що таке ВДК 1174 Носоріг

Це найкоротший проєкт ВДК. На Прибалтійському суднобудівному заводі Янтар було збудовано лише три кораблі класу Носоріг за 15 років. На сьогодні усі вони виведені зі складу флоту.

Що таке ВДК 775 Ропуха

За 11 років у Польщі було збудовано 28 кораблів цього класу. З них на сьогодні у строю залишилося 11 ВДК у складі чотирьох російських флотів.

До цього класу кораблів також належать знищені та пошкоджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ВДК:

Оленегорский горняк (пошкоджено 4 серпня 2023);

Мінськ (пошкоджено 13 вересня 2023 року);

Новочеркаськ (знищено 26 грудня 2023 року);

Цезар Куніков (знищено 14 лютого 2024 року).

Що таке ВДК 11711 Іван Грен

Проєкт 11711 – це найсучасніші ВДК Росії зі збільшеною водотоннажністю, які будуються в Калінінграді. Перший корабель серії Іван Грен був уведений до складу Північного флоту РФ у 2018 році. У тому ж році спущений на воду другий ВДК проєкту 11711 Петро Моргунов.

На сьогодні будуються ще два кораблі цієї серії, які планується ввести в дію у 2025 та 2026 роках. За інформацією із відкритих джерел, ще сім ВДК 11711 плануються до закладки.

Скільки ВДК у Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина перестала пропускати військові кораблі через протоки Босфор і Дарданелли згідно з конвенцією Монтре. Однак Росія встигла підготуватися і завчасно перевела до Чорного моря шість своїх ВДК зі складу Балтійського та Північного флотів.

На 15 лютого у складі Чорноморського флоту РФ залишилося вісім великих десантних кораблів. Хоча за фактом після знищення флагмана флоту крейсера Москва ЧМФ є лише флотилією.

Скільки ВДК в Росії у складі ЧМФ:

Орськ, проєкт 1171; Микола Фільченков, проєкт 1171; Ямал, проєкт 775; Азов, проєкт 775 Калінінград, проєкт 775, переведений із Балтійського флоту; Георгій Побєдоносець, проєкт 775, переведений із Північного флоту; Корольов, проєкт 775, переведений із Балтійського флоту; Петро Моргунов , проєкт 11711, переведений із Північного флоту.

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