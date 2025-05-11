Украина должна немедленно согласиться на встречу с РФ в Турции — Трамп

Украина должна согласиться на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции, чтобы договориться о завершении войны.

Об этом заявил в сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Украина и РФ должны встретиться в Турции

— Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого хочет встретиться в четверг, в Турции, чтобы договориться о возможном завершении кровавой бойни. Украина должна согласиться на это немедленно, — говорится в сообщении Трампа.

По его словам, стороны “смогут определить, возможна ли сделка”, а если нет, “то европейские лидеры и США будут знать, на каком этапе все находится, и смогут действовать соответственно”.

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— Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которая не могла бы быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу немедленно! — подчеркнул президент США.

Вчера лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением, призвав РФ согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заявление содержит согласованный план действий Украины, европейских партнеров и США в случае отказа Путина от перемирия.

Российский диктатор Владимир Путин не ответил на предложение о 30-дневном прекращении огня, но предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий.

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