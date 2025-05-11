В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали

В Кремле утверждают, что украинская сторона якобы неправильно растолковала слова президента РФ Владимира Путина во время его ночного обращения 11 мая.

Речь главы России уже прокомментировали его советник Юрий Ушаков и спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова и Ушаков – о ночном заявлении Путина

По словам Захаровой, реакция Офиса президента Украины якобы свидетельствует о том, что “там плохо прочли стенограмму заявления” Путина.

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– Путин четко сказал, что сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить, – заявила Мария Захарова.

Юрий Ушаков добавил, что встреча в Стамбуле, о которой говорилось в заявлении Путина, должна состояться “с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и ситуации на фронте”.

Напомним, что после предложения лидеров Европы (Коалиции желающих), Украины и США о 30-дневном полном прекращении огня с 12 мая ночью 11 мая прозвучало обращение Путина.

Президент РФ Владимир Путин на предложение не ответил, но предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

К слову, в своем обращении Путин упоминал и о проекте так называемого мирного договора, который 15 апреля 2022 года составляли российские и украинские переговорщики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал “хорошим знаком” то, что “россияне наконец-то задумались об окончании войны”, отметив, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.

Глава государства подчеркнул: украинская сторона ожидает, что Россия подтвердит полное, длительное и надежное прекращение огня с 12 мая.

В конце заявления Владимир Зеленский добавил, что “Украина готова встречаться”.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также заметил, что “сначала нужно прекращение огня на 30 дней, а потом все остальное, потому что Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну”.

Остановка огня – это первый шаг к завершению войны, и он подтвердит готовность России закончить убийства, подчеркнул Андрей Ермак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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