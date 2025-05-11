У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували

У Кремлі стверджують, що українська сторона нібито неправильно розтлумачила слова президента РФ Володимира Путіна під час його нічного звернення 11 травня.

Промову очільника Росії вже прокоментували його радник Юрій Ушаков та речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Захарова та Ушаков – про нічну заяву Путіна

За словами Захарової, реакція Офісу президента України нібито свідчить про те, що “там погано прочитали стенограму заяви” Путіна.

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– Путін чітко сказав, що спочатку переговори про першопричини, а там і про перемир’я можна буде поговорити, – заявила Марія Захарова.

Юрій Ушаков додав, що зустріч у Стамбулі, про яку йшлося в заяві Путіна, має відбутися “з урахуванням результатів переговорів, перерваних у 2022 році, та ситуації на фронті”.

Нагадаємо, що після пропозиції лідерів Європи (Коаліції охочих), України та США про 30-денне повне припинення вогню з 12 травня вночі 11 травня пролунало звернення Путіна.

Президент РФ Володимир Путін на пропозицію не відповів, але запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

До слова, у своєму зверненні Путін згадував і проєкт так званого мирного договору, який 15 квітня 2022 року складали російські та українські перемовники.

Президент України Володимир Зеленський назвав “хорошим знаком” те, що “росіяни нарешті замислилися про закінчення війни”, зауваживши, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

Глава держави наголосив: українська сторона очікує, що Росія підтвердить повне, тривале й надійне припинення вогню з 12 травня.

Наприкінці заяви Володимир Зеленський додав, що “Україна готова зустрічатись”.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак теж зауважив, що “спочатку потрібне припинення вогню на 30 днів, а потім все інше, тому що Росія не повинна маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну”.

Припинення вогню – це перший крок до завершення війни, і він підтвердить готовність Росії закінчити вбивства, наголосив Андрій Єрмак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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