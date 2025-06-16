Вена готова организовать международную конференцию по вопросам восстановления Украины

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил о готовности Вены организовать предстоящую конференцию по вопросам восстановления Украины во время официального визита президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил канцлер на своей странице в Facebook.

Позиция австрийского правительства

Штокер подчеркнул поддержку Австрией всех инициатив, направленных на достижение прекращения огня и справедливого долгосрочного мира.

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Канцлер напомнил о статусе Австрии как одного из крупнейших иностранных инвесторов в Украину.

— Австрия вместе со своими предприятиями может внести существенный вклад в восстановление страны. Поэтому мы также предложили выступить организатором предстоящей конференции по вопросам восстановления, — отметил Штокер.

Контекст переговоров

Заявление канцлера прозвучало во время первого с начала полномасштабного вторжения визита Зеленского в Австрию.

Президент Украины провел переговоры с президентом Александром Ван дер Белленом о расширении двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Ван дер Беллен подтвердил возможности невоенной помощи Украине в рамках австрийского нейтралитета.

— Даже если бы мы хотели, мы не могли бы Украине помочь с военной точки зрения. Потому что Австрия всем этим не обладает. Но это не мешает нам помогать во всех других областях, — заявил президент Австрии.

Среди приоритетных направлений сотрудничества в Офисе президента назвали медицинскую сферу и обеспечение электроэнергией.

Фото: Кристиан Штокер

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