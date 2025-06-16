Вена готова организовать международную конференцию по вопросам восстановления Украины
Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил о готовности Вены организовать предстоящую конференцию по вопросам восстановления Украины во время официального визита президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил канцлер на своей странице в Facebook.
Позиция австрийского правительства
Штокер подчеркнул поддержку Австрией всех инициатив, направленных на достижение прекращения огня и справедливого долгосрочного мира.
Канцлер напомнил о статусе Австрии как одного из крупнейших иностранных инвесторов в Украину.
— Австрия вместе со своими предприятиями может внести существенный вклад в восстановление страны. Поэтому мы также предложили выступить организатором предстоящей конференции по вопросам восстановления, — отметил Штокер.
Контекст переговоров
Заявление канцлера прозвучало во время первого с начала полномасштабного вторжения визита Зеленского в Австрию.
Президент Украины провел переговоры с президентом Александром Ван дер Белленом о расширении двустороннего сотрудничества.
В свою очередь Ван дер Беллен подтвердил возможности невоенной помощи Украине в рамках австрийского нейтралитета.
— Даже если бы мы хотели, мы не могли бы Украине помочь с военной точки зрения. Потому что Австрия всем этим не обладает. Но это не мешает нам помогать во всех других областях, — заявил президент Австрии.
Среди приоритетных направлений сотрудничества в Офисе президента назвали медицинскую сферу и обеспечение электроэнергией.
Фото: Кристиан Штокер