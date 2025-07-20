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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Ночью в Москве и Подмосковье раздавались взрывы: сообщают об атаке дронов

СБУ завдали удару по російським НПЗ 13.03.24
Фото: Факти ICTV

В ночь на 20 июля жители столицы России и окрестных населенных пунктов зафиксировали новую волну атак беспилотников.

Взрывы в России сегодня ночью: что известно

Как сообщают очевидцы, взрывы прогремели в Зеленограде и поселке Голубое, также тревогу вызвали звуки дронов в Калужской области.

Как сообщили российские СМИ, в 15-м микрорайоне Зеленограда “были слышны громкие взрывы”, а “беспилотники пролетали над самыми крышами многоэтажек”, рассказывают очевидцы. В нескольких домах выбило окна.

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В поселке Голубое люди сообщали, что во время сильных “хлопков” стены и стекла в домах дрожали.

Городской голова Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона якобы уничтожила тринадцать дронов, которые пытались атаковать столицу. По его словам, на местах, где упали обломки, работают аварийные и экстренные службы.

В Калужской области местные жители также слышали звуки полета беспилотников. По их словам, в регионе работала система ПВО.

Представители власти РФ пока не предоставляют конкретной информации об объектах, по которым наносились удары, а также не уточняют масштабы повреждений.

Это уже не первая подобная ситуация за последнее время. В ночь на 19 июля взрывы прогремели в Москве и Ростове-на-Дону — также в результате атаки дронов.

Андрей Собянин, мэр столицы, тогда заявил, что беспилотники были уничтожены до того, как достигли целей.

Кроме того, в Дмитрове очевидцы сообщали о взрыве в поле, который также совпал по времени с атакой беспилотников.

Напомним, в ночь на 18 июля неизвестные дроны атаковали несколько регионов РФ.

В частности, на взрывы жаловались жители Московской области и Дзержинска Нижегородской области.

Там вводились ограничения на полеты в аэропортах столицы страны-агрессора и Нижнего Новгорода.

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