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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У Ростовській області дрони атакували залізничну станцію: там сталася пожежа

Атака дронів у Росії

Після нічної атаки ударних дронів у Ростовській області РФ спалахнула пожежа на території залізничної станції Тацинська.

Про це пише телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих жителів.

Атака дронів на Ростовську область

Так, журналісти ASTRA геолокували кадри очевидців — їх справді знято на станції Тацинська біля червоної водонапірної вежі. За місцем пожежі видно елеватор.

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Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що на станиці Тацинська спалахнув навіс у дворі приватного будинку.

Слюсар запевняє, що російські військові відбили масовану повітряну атаку на Ростовську область, знищивши дрони у Білій Калитві, Тацинському, Чортківському та Міллерівському районах.

За його словами, на хуторі Верхньоталівка Міллерівського району загорілася підстанція. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідували.

– У станиці Тацинська спалахнув навіс у дворі приватного будинку. Вогонь оперативно загасили. Ніхто з людей не постраждав, – заявив Юрій Слюсар.

Російське Міноборони повідомило, що цієї ночі над територією РФ збили 24 ударні безпілотники: 13 – над територією Брянської області, 7 – над територією Ростовської області, 2 – над територією Калузької області, 2 – над територією Смоленської області.

3 серпня вночі ударні дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області. Там спалахнула масштабна пожежа.

3 серпня вночі у російському місті Адлер Краснодарського краю також було гучно – ударні дрони атакували нафтобазу.

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