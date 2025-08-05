У Ростовській області дрони атакували залізничну станцію: там сталася пожежа
Після нічної атаки ударних дронів у Ростовській області РФ спалахнула пожежа на території залізничної станції Тацинська.
Про це пише телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих жителів.
Атака дронів на Ростовську область
Так, журналісти ASTRA геолокували кадри очевидців — їх справді знято на станції Тацинська біля червоної водонапірної вежі. За місцем пожежі видно елеватор.
Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що на станиці Тацинська спалахнув навіс у дворі приватного будинку.
Слюсар запевняє, що російські військові відбили масовану повітряну атаку на Ростовську область, знищивши дрони у Білій Калитві, Тацинському, Чортківському та Міллерівському районах.
За його словами, на хуторі Верхньоталівка Міллерівського району загорілася підстанція. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідували.
– У станиці Тацинська спалахнув навіс у дворі приватного будинку. Вогонь оперативно загасили. Ніхто з людей не постраждав, – заявив Юрій Слюсар.
Російське Міноборони повідомило, що цієї ночі над територією РФ збили 24 ударні безпілотники: 13 – над територією Брянської області, 7 – над територією Ростовської області, 2 – над територією Калузької області, 2 – над територією Смоленської області.
3 серпня вночі ударні дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області. Там спалахнула масштабна пожежа.
3 серпня вночі у російському місті Адлер Краснодарського краю також було гучно – ударні дрони атакували нафтобазу.