Ощущает давление: Гегсет объяснил, почему Путин согласился на встречу с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин испытывает давление и поэтому согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в интервью Fox News заявил глава Минобороны США Пит Хэгсет.

Путин испытывает давление

По словам главы Пентагона, во время президентства Джо Байдена война началась и бушевала. Однако Байдена никогда не воспринимали настолько серьезно, чтобы даже рассматривать возможность встречи.

Сейчас смотрят

Пит Хэгсет отметил, что Трампу удалось изменить игру — он создал условия для возможного урегулирования войны путем переговоров.

— Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. Мы находимся в сильной позиции, — подчеркнул Пит Хэгсет.

По его словам, в мирном соглашении могут быть уступки, обмены землями, и, к сожалению, никто не будет доволен.

Глава Пентагона напомнил слова Трампа, что он хочет положить конец “бессмысленной войне, в которой каждую неделю гибнут тысячи людей”.

15 августа на Аляске должна состояться встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Президента Украины Владимира Зеленского на этой встрече не будет.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Москва пытается превратить запланированную встречу Трампа и Путина не в реальные мирные переговоры, а в инструмент для разъединения США и Европы.

В свою очередь, Еврокомиссия предостерегла США от согласования с Россией “односторонних” территориальных соглашений. В Еврокомиссии считают, что ключевым для Украины должны стать реальные гарантии безопасности, а не уступки Путину.

Источник : Fox News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.