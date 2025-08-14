Ночью дроны атаковали Волгоградский НПЗ: там бушует масштабный пожар

Ночью прогремели взрывы в Волгограде — ударные дроны атаковали НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Там сейчас бушует масштабный пожар.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Атака на Волгоград 14 августа: что известно

Известно, что ударные дроны вторую ночь подряд атакуют цели в Волгограде. Росавиация закрыла местный аэропорт.

Как сообщали очевидцы, взрывы в Волгограде начали раздаваться после 02:30, особенно громко было в Красноармейском районе города.

Губернатор Волгоградской области России Андрей Бочаров подтвердил пожар на НПЗ в Волгограде после атаки беспилотников.

По его словам, в результате падения обломков произошел разлив и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Сейчас на месте работают пожарные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спутниковые снимки NASA фиксируют масштабный пожар на НПЗ Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Производственная мощность данного НПЗ составляет 14,8 млн тонн в год.

Атаки дронов на Россию

13 августа украинские ударные дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области РФ. Это один из ключевых объектов российской системы транспортировки нефти.

12 августа в российском Ставрополе дроны атаковали заводы Нептун и Монокристалл — это стратегические предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Нептун производит системы управления для военных и гражданских морских судов.

Завод Монокристалл специализируется на производстве искусственного корунда (сапфира), используемого в оптоэлектронике и высокотехнологичных отраслях.

11 августа прогремели взрывы в Арзамасе Нижегородской области — дроны Службы безопасности Украины атаковали Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

