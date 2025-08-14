Вночі дрони атакували Волгоградський НПЗ: там вирує масштабна пожежа

Вночі пролунали вибухи у Волгограді – ударні дрони атакували НПЗ (нафтопереробний завод). Там зараз вирує масштабна пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака на Волгоград 14 серпня: що відомо

Відомо, що ударні дрони другу ніч поспіль атакують цілі у Волгограді. Росавіація закрила місцевий аеропорт.

Як повідомляли очевидці, вибухи у Волгограді почали лунати після 02:30, особливо гучно було в Красноармійському районі міста.

Губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров підтвердив пожежу на НПЗ у Волгограді після атаки безпілотників.

За його словами, в результаті падіння уламків стався розлив і загоряння нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Наразі на місці працюють пожежні служби. За попередніми даними, постраждалих немає.

Супутникові знімки NASA фіксують масштабну пожежу на НПЗ Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Виробнича потужність даного НПЗ становить 14,8 млн тонн на рік.

Атаки дронів на Росію

13 серпня українські ударні дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Унеча в Брянській області РФ. Це один із ключових об’єктів російської системи транспортування нафти.

12 серпня у російському Ставрополі дрони атакували заводи Нептун і Монокристал – це стратегічні підприємства військово-промислового комплексу РФ.

Нептун виробляє системи управління для військових і цивільних морських суден.

Завод Монокристал — спеціалізується на виробництві штучного корунду (сапфіра), що використовується в оптоелектроніці та високотехнологічних галузях.

11 серпня пролунали вибухи в Арзамасі Нижньогородської області – дрони Служби безпеки України атакували Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

