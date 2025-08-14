Вночі дрони атакували Волгоградський НПЗ: там вирує масштабна пожежа
Вночі пролунали вибухи у Волгограді – ударні дрони атакували НПЗ (нафтопереробний завод). Там зараз вирує масштабна пожежа.
Про це повідомляє телеграм-канал Astra.
Атака на Волгоград 14 серпня: що відомо
Відомо, що ударні дрони другу ніч поспіль атакують цілі у Волгограді. Росавіація закрила місцевий аеропорт.
Як повідомляли очевидці, вибухи у Волгограді почали лунати після 02:30, особливо гучно було в Красноармійському районі міста.
Губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров підтвердив пожежу на НПЗ у Волгограді після атаки безпілотників.
За його словами, в результаті падіння уламків стався розлив і загоряння нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Наразі на місці працюють пожежні служби. За попередніми даними, постраждалих немає.
Супутникові знімки NASA фіксують масштабну пожежу на НПЗ Лукойл-Волгограднефтепереработка.
Виробнича потужність даного НПЗ становить 14,8 млн тонн на рік.
Атаки дронів на Росію
13 серпня українські ударні дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Унеча в Брянській області РФ. Це один із ключових об’єктів російської системи транспортування нафти.
12 серпня у російському Ставрополі дрони атакували заводи Нептун і Монокристал – це стратегічні підприємства військово-промислового комплексу РФ.
Нептун виробляє системи управління для військових і цивільних морських суден.
Завод Монокристал — спеціалізується на виробництві штучного корунду (сапфіра), що використовується в оптоелектроніці та високотехнологічних галузях.
11 серпня пролунали вибухи в Арзамасі Нижньогородської області – дрони Служби безпеки України атакували Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Exilenova