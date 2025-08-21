Укр Рус
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Єврокомісар поставив під сумнів, хто керує Кремлем – Путін чи Лавров

Андрюс Кубілюс
Фото: Getty Images

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс поставив під сумнів, хто насправді є головним у Кремлі – російський диктатор Володимир Путін або міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Єврокомісар про головну особу в Кремлі

Андрюс Кубілюс у соціальній мережі Х зазначив, що після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров публічно заперечив обіцянки глави Кремля.

Саме тому єврокомісар припустив, що Кремль насправді контролює Лавров, а не Путін.

– Хто справжній господар у Кремлі: Путін чи Лавров? Як можна домовлятися з Путіним, якщо після його зустрічі з Трампом Лавров публічно заперечує всі обіцянки? Можливо, Путін – не головний у Кремлі? – звернув увагу він.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи буде мир в Україні. Він припустив, що, ймовірно, США доведеться діяти інакше.

На думку президента України Володимира Зеленського, потрібно завершувати війну, а для її закінчення варто тиснути на Росію. Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє нічого, крім сили та тиску.

