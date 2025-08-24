Сибига ответил Сийярто: энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал пост венгерского коллеги Петера Сийярто, в котором он назвал заявление Владимира Зеленского о нефтепроводе Дружба “угрозой Венгрии”.
Сибига призвал Венгрию быть независимой от РФ
— Я отвечу по-венгерски. Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии, – подчеркнул Сибига в сети Х.
Глава украинской дипломатии добавил, что вопрос энергетической независимости Будапешта зависит исключительно от самой страны.
— Энергетическая безопасность Венгрии в ваших собственных руках. Диверсифицируйте и станьте независимыми от России, как и остальная Европа, – отметил министр.
Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, могут ли атаки на нефтепровод Дружба повлиять на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует евроинтеграционные шаги Киева.
– Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование Дружбы зависит от позиции Венгрии, – сказал Зеленский.
При этом он не уточнил, имел ли в виду именно политические отношения или нефтепровод Дружба.
Сийярто назвал заявление Зеленского о ударах по российскому нефтепроводу Дружба “угрозой Венгрии”.
18 августа после удара по нефтеперекачивающей станции Никольское в Тамбовской области РФ транспортировка нефти по трубопроводу Дружба была остановлена на неопределенное время.
Эта магистраль поставляет российскую нефть транзитом через Украину в Словакию, Венгрию и Чехию.