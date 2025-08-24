Сибіга відповів Сійярто: енергетична безпека Угорщини у ваших руках

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував допис угорського колеги Петера Сіярто, в якому він назвав заяву Володимира Зеленського про нафтопровід Дружба “погрозою Угорщині”.

Сибіга закликав Угорщину бути незалежною від РФ

– Я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини, – наголосив Сибіга у мережі Х.

Глава української дипломатії додав, що питання енергетичної незалежності Будапешта залежить виключно від самої країни.

– Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйте і станьте незалежними від Росії, як і решта Європи, – зазначив міністр.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський дав відповідь на запитання, чи можуть атаки по нафтопроводу Дружба вплинути на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує євроінтеграційні кроки Києва.

– Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування Дружби залежить від позиції Угорщини, – сказав Зеленський.

При цьому він не уточнив, мав на увазі саме політичні відносини чи нафтопровід Дружба.

Сіярто назвав заяву Зеленського щодо ударів по російському нафтопроводу Дружба “погрозою Угорщині”.

18 серпня після удару по нафтоперекачувальній станції Нікольскоє в Тамбовській області РФ транспортування нафти трубопроводом Дружба було зупинене на невизначений час.

Ця магістраль постачає російську нафту транзитом через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії.

