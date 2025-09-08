Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країни Європи мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Америка посилила санкції проти Москви.

Про це пише британське видання Financial Times.

ЄС має відмовитися від російської нафти

Кріс Райт наголосив, що купівля Європою російських енергоресурсів фінансує воєнну машину Володимира Путіна.

За словами міністра енергетики, Європа маэ купувати американський скраплений газ, бензин та інші продукти, щоб виконати умови торговельної угоди між США та ЄС.

Торговельна угода між США і ЄС передбачає закупівлю країнами Європи енергоресурсів на суму $750 млрд до кінця 2028 року.

– Якби європейці поставили крапку і сказали: Ми не будемо купувати російський газ, ми не будемо купувати російську нафту. Чи США більш агресивно підійшли б до санкцій? Безумовно, – сказав Кріс Райт.

За його словами, купувати в Америки енергоносії є економічно вигідно для Європи, адже США не лише надійний постачальник, а й союзник.

– Великою метою адміністрації Трампа і ЄС є припинення війни між Росією та Україною. Росія фінансує свою воєнну машину за рахунок експорту нафти та природного газу, і якщо ви припините їх купівлю в Європі, це зменшить їхні доходи, – каже Кріс Райт.

Брюссель тисне на Вашингтон, щоб той ввів більш жорсткі економічні санкції проти Росії. Москва не погоджується на припинення вогню та мирну угоду. Але й президент Дональд Трамп не поспішає з додатковими санкціями.

За даними аналітичного центру Ember, у 2024 році російський газ становив 14% загального імпорту викопного палива в ЄС. До повномасштабного вторгнення ця частка становила приблизно дві п’ятих.

Однак це на 18% більше, ніж у 2023 році, переважно через збільшення постачання російського скрапленого газу.

Наразі Брюссель розробляє правові норми для поступової відмови від російської нафти і газу до 2028 року. Цьому плану противиться Угорщина та Словаччина, адже вони все ще купують дешевший трубопровідний газ із Росії.

У середу Кріс Райт має зустрітися з комісаром ЄС з питань енергетики Даном Йоргенсеном, щоб обговорити відмову від російських енергоносіїв та плани щодо закупівлі енергетичних продуктів США на суму 250 млрд доларів на рік.

У серпні повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість введення вторинних санкцій, щоб завадити третім країнам допомагати Росії обходити санкції.

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс вважає, що вторинні санкції проти Росії буквально зруйнують її економіку.

