Истребители RAF Typhoon с британской базы в Линкольншире будут задействованы в Польше и других странах восточного фланга НАТО для сбивания российских дронов в случае необходимости.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли и подчеркнул, что Альянс отвечает “единством и силой”.

Истребители RAF Typhoon будут патрулировать небо в Польше

Великобритания заявила о готовности направить истребители RAF Typhoon для участия в новой операции НАТО Eastern Sentry.

Целью операции является защита воздушного пространства союзников в Восточной Европе после беспрецедентного вторжения российских беспилотников в Польшу на прошлой неделе.

Самолеты, дислоцированные на базе Конингсби в Линкольншире, присоединятся к французским, немецким и датским ВВС, которые усиливают оборону вместе с нидерландскими F-35 и польскими F-16.

— Если дроны создают угрозу для жизни поляков, Альянс примет меры и уничтожит их, — заявил министр обороны Джон Хилли во время визита на будущий завод по производству дронов в Суиндоне.

Хилли добавил, что британские Typhoon “будут в боевой готовности и начнут выполнение задач в течение нескольких дней”.

— Нет подтверждения намерений России, но это не отменяет факта — это опасно, безответственно и является типичной тактикой Путина, — подчеркнул министр.

По его словам, патрулирование Typhoon является частью более широкой миссии “защиты воздушного пространства НАТО”.

Британская операция будет включать привлечение боевых самолетов, 400 военных и самолета-заправщика Voyager, который позволит продолжать полеты в случае необходимости.

В выходные Румыния стала второй страной НАТО на востоке Европы, которая зафиксировала вторжение российского дрона в свое воздушное пространство.

Хилли отметил, что при необходимости операция может быть расширена и на румынское направление.

Атака российских дронов на Польшу 10 сентября

В минувшую среду по меньшей мере 19 беспилотников из России пересекли польскую границу во время масштабной атаки на Украину.

Несмотря на привлечение истребителей НАТО и систем Patriot, было сбито только 3-4 дрона, что вызвало вопросы об эффективности западной ПВО.

В ответ НАТО объявило о создании операции Eastern Sentry для усиления контроля над небом Польши и других союзников.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Алексус Гринкевич заявил, что Альянс “привлекает дополнительные ресурсы” для обороны.

США о новых обязательствах не объявили. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет неоднократно подчеркивали, что именно европейские члены НАТО должны играть ведущую роль в защите континента от российской агрессии и ее последствий.

Напомним, вечером 15 сентября над правительственными зданиями в центре Варшавы был уничтожен дрон. По информации премьер-министра Дональда Туска, были задержаны два гражданина Беларуси.

Источник : The Guardian

