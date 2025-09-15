Великобритания направит истребители Typhoon в Польшу
Истребители RAF Typhoon с британской базы в Линкольншире будут задействованы в Польше и других странах восточного фланга НАТО для сбивания российских дронов в случае необходимости.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли и подчеркнул, что Альянс отвечает “единством и силой”.
Истребители RAF Typhoon будут патрулировать небо в Польше
Великобритания заявила о готовности направить истребители RAF Typhoon для участия в новой операции НАТО Eastern Sentry.
Целью операции является защита воздушного пространства союзников в Восточной Европе после беспрецедентного вторжения российских беспилотников в Польшу на прошлой неделе.
Самолеты, дислоцированные на базе Конингсби в Линкольншире, присоединятся к французским, немецким и датским ВВС, которые усиливают оборону вместе с нидерландскими F-35 и польскими F-16.
— Если дроны создают угрозу для жизни поляков, Альянс примет меры и уничтожит их, — заявил министр обороны Джон Хилли во время визита на будущий завод по производству дронов в Суиндоне.
Хилли добавил, что британские Typhoon “будут в боевой готовности и начнут выполнение задач в течение нескольких дней”.
— Нет подтверждения намерений России, но это не отменяет факта — это опасно, безответственно и является типичной тактикой Путина, — подчеркнул министр.
По его словам, патрулирование Typhoon является частью более широкой миссии “защиты воздушного пространства НАТО”.
Британская операция будет включать привлечение боевых самолетов, 400 военных и самолета-заправщика Voyager, который позволит продолжать полеты в случае необходимости.
В выходные Румыния стала второй страной НАТО на востоке Европы, которая зафиксировала вторжение российского дрона в свое воздушное пространство.
Хилли отметил, что при необходимости операция может быть расширена и на румынское направление.
Атака российских дронов на Польшу 10 сентября
В минувшую среду по меньшей мере 19 беспилотников из России пересекли польскую границу во время масштабной атаки на Украину.
Несмотря на привлечение истребителей НАТО и систем Patriot, было сбито только 3-4 дрона, что вызвало вопросы об эффективности западной ПВО.
В ответ НАТО объявило о создании операции Eastern Sentry для усиления контроля над небом Польши и других союзников.
Главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Алексус Гринкевич заявил, что Альянс “привлекает дополнительные ресурсы” для обороны.
США о новых обязательствах не объявили. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет неоднократно подчеркивали, что именно европейские члены НАТО должны играть ведущую роль в защите континента от российской агрессии и ее последствий.
Напомним, вечером 15 сентября над правительственными зданиями в центре Варшавы был уничтожен дрон. По информации премьер-министра Дональда Туска, были задержаны два гражданина Беларуси.