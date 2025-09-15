Винищувачі RAF Typhoon з британської бази у Лінкольнширі будуть задіяні в Польщі та інших країнах східного флангу НАТО для збиття російських дронів у разі потреби.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та наголосив, що Альянс відповідає “єдністю та силою”.

Винищувачі RAF Typhoon патрулюватимуть небо в Польщі

Велика Британія заявила про готовність направити винищувачі RAF Typhoon для участі у новій операції НАТО Eastern Sentry.

Метою операції є захист повітряного простору союзників у Східній Європі після безпрецедентного вторгнення російських безпілотників у Польщу минулого тижня.

Літаки, дислоковані на базі Конінгсбі у Лінкольнширі, приєднаються до французьких, німецьких та данських ВПС, які посилюють оборону разом із нідерландськими F-35 та польськими F-16.

– Якщо дрони створюють загрозу для життя поляків, Альянс вживе заходів і знищить їх, – заявив міністр оборони Джон Гілі під час візиту на майбутній завод із виробництва дронів у Свіндоні.

Гілі додав, що британські Typhoon “будуть у бойовій готовності та розпочнуть виконання завдань протягом кількох днів”.

– Немає підтвердження щодо намірів Росії, але це не скасовує факту – це небезпечно, безвідповідально та є типовою тактикою Путіна, – підкреслив міністр.

За його словами, патрулювання Typhoon є частиною ширшої місії “захисту повітряного простору НАТО”.

Британська операція включатиме залучення бойових літаків, 400 військових та літака-заправника Voyager, який дозволить продовжувати польоти у разі потреби.

У вихідні Румунія стала другою країною НАТО на сході Європи, що зафіксувала вторгнення російського дрона у свій повітряний простір.

Гілі зазначив, що за потреби операція може бути розширена і на румунський напрямок.

Атака російських дронів на Польщу 10 вересня

Минулої середи щонайменше 19 безпілотників з Росії перетнули польський кордон під час масштабної атаки на Україну.

Попри залучення винищувачів НАТО та систем Patriot, було збито лише 3-4 дрони, що викликало запитання щодо ефективності західної ППО.

У відповідь НАТО оголосило про створення операції Eastern Sentry для посилення контролю над небом Польщі та інших союзників.

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич заявив, що Альянс “залучає додаткові ресурси” для оборони.

США про нові зобов’язання не оголосили. Президент Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет неодноразово наголошували, що саме європейські члени НАТО повинні відігравати провідну роль у захисті континенту від російської агресії та її наслідків.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня над урядовими будівлями у центрі Варшави було знищено дрон. За інформацією прем’єр-міністра Дональда Туска, було затримано двох ромадян Білорусі.

Джерело : The Guardian

