Индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют отказываться от российской сырой нефти, поскольку внутренний спрос на топливо растет после сезона муссонов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Индия продолжит закупать российскую нефть

Ожидается, что закупки останутся активными для поставок в ноябре и декабре, хотя объемы могут быть ниже пиковых показателей последних лет.

Разочарованный отсутствием прогресса в торговых переговорах с Нью-Дели, президент Дональд Трамп сосредоточился на потоках российской нефти, раскритиковав Индию и введя карательную 50% пошлину в августе.

Однако, по данным агентства, давление США явно ослабевает, поскольку Трамп поблагодарил Моди за его поддержку в прекращении войны между Россией и Украиной во время телефонного разговора на этой неделе.

В то же время удары украинских беспилотников по российским объектам помогли сократить поставки в Индию примерно до одного миллиона баррелей в день — самый низкий уровень за почти два года, согласно данным Bloomberg.

Многое также будет зависеть от Reliance Industries, которая получает значительную часть российского импорта благодаря срочному соглашению с Роснефтью.

Если конгломерат сократит деятельность, общие показатели могут уменьшиться.

Ранее сообщалось, что Индия стала крупнейшим импортером российской морской нефти после введения западных санкций.

Страна максимально использовала скидки на российские поставки в рамках механизма ценового ограничения G7, который позволял поток нефти при ограничении доходов Москвы.

Индийские покупатели требовали увеличения скидок до $10 за баррель из-за банковских проверок и расхождений между политикой США и ЕС в отношении российской нефти.

