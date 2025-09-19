Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти, оскільки внутрішній попит на паливо зростає після сезону мусонів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Індія продовжить закуповувати російську нафту

Очікується, що закупівлі залишатимуться активними для поставок у листопаді та грудні, хоча обсяги можуть бути нижчими за пікові показники останніх років.

Розчарований відсутністю прогресу в торговельних переговорах з Нью-Делі, президент Дональд Трамп зосередився на потоках російської нафти, розкритикувавши Індію та запровадивши каральне 50% мито у серпні.

Однак, за даними агентства, тиск США очевидно послаблюється, оскільки Трамп подякував Моді за його підтримку у припиненні війни між Росією та Україною під час телефонної розмови цього тижня.

Водночас удари українських безпілотників по російських об’єктах допомогли скоротити постачання до Індії приблизно до одного мільйона барелів на день – найнижчий рівень за майже два роки, згідно з даними Bloomberg.

Багато також залежатиме від Reliance Industries, яка отримує значну частину російського імпорту завдяки строковій угоді з Роснефтю.

Якщо конгломерат скоротить діяльність, загальні показники можуть зменшитися.

Раніше повідомлялося, що Індія стала найбільшим імпортером російської морської нафти після запровадження західних санкцій.

Країна максимально використала знижки на російські поставки в рамках механізму цінового обмеження G7, який дозволяв потік нафти при обмеженні доходів Москви.

Індійські покупці вимагали збільшення знижок до $10 за барель через банківські перевірки та розбіжності між політикою США та ЄС щодо російської нафти.

