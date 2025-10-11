Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій А СБУ вдарили по нафтопереробному заводу Башнафта-УНПЗ, що розташований у місті Уфа у Республіці Башкортостан (РФ). Це за 1 400 км від України.

Про це Фактам ICTV повідомили джерела у спецслужбі.

Вибухи на заводі Башнафта-УНПЗ

Після вибухів на заводі Башнафта-УНПЗ над ним здійнявся стовп чорного диму. Туди направили пожежну техніку.

Зараз дивляться

Як розповів співрозмовник, за попередніми даними, після удару безпілотників сталося загоряння в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

– Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1 400 км від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії та забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російські збройні сили.

Башнафта-УНПЗ на карті

Нагадаємо, 18 вересня повідомляли про атаку на нафтозавод Газпрому в місті Салават, що в Башкортостані. Менш ніж за тиждень завод Газпрому у Салаваті зазнав повторної атаки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.