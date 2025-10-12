Президент Франції Еммануель Макрон засудив удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України та попередив Москву про відповідальність за відмову від переговорів.

Про це французький лідер повідомив у соціальній мережі Х.

Макрон попередив РФ про відплату

Еммануель Макрон зазначив, що угода, досягнута в Газі, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, і наголосив, що війна в Україні також має бути завершена.

Зараз дивляться

– Якщо Росія продовжуватиме свою вперту войовничість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, їй доведеться заплатити за це, – наголосив президент Франції.

За його словами, Франція рішуче засуджує удари російських загарбників по критичній інфраструктурі України.

Макрон зауважив, що атаки РФ спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

– Разом з нашими партнерами ми вивчаємо необхідну допомогу для відновлення та забезпечення основних послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України, повністю залучена в рамках Коаліції охочих, – заявив французький лідер.

Нагадаємо, що сьогодні Еммануель Макрон і Володимир Зеленський провели розмову, під час якої обговорили посилення української системи протиповітряної оборони, ситуацію в енергетиці та блекаут на Запорізькій АЕС.

Уночі 10 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по території України.

Вибухи пролунали у Києві, Запоріжжі та Дніпрі. Ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та газових мережах.

Унаслідок атаки лівий берег столиці залишився без електропостачання.

Понад 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки, в Запоріжжі загинула дитина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.