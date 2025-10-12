РФ доведеться заплатити: Макрон засудив удари РФ по інфраструктурі України
Президент Франції Еммануель Макрон засудив удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України та попередив Москву про відповідальність за відмову від переговорів.
Про це французький лідер повідомив у соціальній мережі Х.
Макрон попередив РФ про відплату
Еммануель Макрон зазначив, що угода, досягнута в Газі, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, і наголосив, що війна в Україні також має бути завершена.
– Якщо Росія продовжуватиме свою вперту войовничість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, їй доведеться заплатити за це, – наголосив президент Франції.
За його словами, Франція рішуче засуджує удари російських загарбників по критичній інфраструктурі України.
Макрон зауважив, що атаки РФ спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.
– Разом з нашими партнерами ми вивчаємо необхідну допомогу для відновлення та забезпечення основних послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України, повністю залучена в рамках Коаліції охочих, – заявив французький лідер.
Нагадаємо, що сьогодні Еммануель Макрон і Володимир Зеленський провели розмову, під час якої обговорили посилення української системи протиповітряної оборони, ситуацію в енергетиці та блекаут на Запорізькій АЕС.
Уночі 10 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по території України.
Вибухи пролунали у Києві, Запоріжжі та Дніпрі. Ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та газових мережах.
Унаслідок атаки лівий берег столиці залишився без електропостачання.
Понад 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки, в Запоріжжі загинула дитина.