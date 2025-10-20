Російські втрати унаслідок ударів українських далекобійних дронів по паливно-енергетичній інфраструктурі становлять близько 27-30%.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

ГУР про втрати РФ унаслідок атак дронів

– Плани в нас є. Ми намагаємося уразити найбільш критичні об’єкти, – стверджує представник ГУР.

За його словами, вже очевидні результати роботи по нафтопереробних підприємствах та базах зберігання пального.

Зараз дивляться

Як стверджує представник Головного управління розвідки, російські втрати унаслідок ударів українських далекобійних дронів паливно-енергетичній інфраструктурі Росії сягають 27-30%.

Вадим Скібіцький пояснив, що якщо порівнювати у відсотковому відношення, то на сьогодні удари по нафтопереробних заводах Росії – це найбільший результат, який досягли Сили оборони України за весь час повномасштабної війни.

Водночас представник ГУР наголосив, що українські дрони можуть атакувати на 1,5 тис. км надалі для того, щоб вразити найбільш критичні цілі на території Росії, які забезпечують ведення війни.

Нещодавно Вадим Скібіцький розповів, що Росія виходить на серійне виробництво авіаційних бомб з дальністю до 200 км з УМПК.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.