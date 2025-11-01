Поздно вечером 1 ноября прогремели взрывы в Железногорске Курской области РФ. Местные жители сообщают о проблемах со светом.

Местные Telegram-каналы сообщают о серии взрывов в Железногорске из-за атаки дронов.

Взрывы в Железногорске 1 ноября: что известно

По данным местных жителей, первые дроны заметили около 22:00. Над городом активно работала российская противовоздушная оборона.

По состоянию на 22:50 местные жители насчитали над Железногорском не менее 15 ударных дронов. Через несколько минут сообщили о пожаре в городе после падения обломков беспилотника.

Россияне говорят, что дроны ударили по Железогорской подстанции — часть города без света, фиксируются проблемы с водоснабжением.

Железногорск на карте

Город Железногорск расположен вблизи административной границы между Курской и Орловской областями РФ.

1 ноября дроны атаковали электроподстанцию в оккупированном Алчевске, что в Луганской области. В городе также фиксируются проблемы со светом.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди намекнул, что Силы обороны Украины готовят блэкауты для россиян.

31 октября ночью прогремели взрывы во Владимирской области — там атаковали электроподстанцию. Взрывы также раздавались в Ярославле — там атаковали нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС.

16 октября дроны ударили по подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области — без света остались близлежащие населенные пункты.

