Прогремели взрывы в Железногорске РФ: часть города без электричества и воды
- Город Железногорск Курской области под массированной атакой дронов.
- Сообщают о попадании в электроподстанцию, из-за чего в городе частично пропало электричество.
Поздно вечером 1 ноября прогремели взрывы в Железногорске Курской области РФ. Местные жители сообщают о проблемах со светом.
Местные Telegram-каналы сообщают о серии взрывов в Железногорске из-за атаки дронов.
Взрывы в Железногорске 1 ноября: что известно
По данным местных жителей, первые дроны заметили около 22:00. Над городом активно работала российская противовоздушная оборона.
По состоянию на 22:50 местные жители насчитали над Железногорском не менее 15 ударных дронов. Через несколько минут сообщили о пожаре в городе после падения обломков беспилотника.
Россияне говорят, что дроны ударили по Железогорской подстанции — часть города без света, фиксируются проблемы с водоснабжением.
Железногорск на карте
Город Железногорск расположен вблизи административной границы между Курской и Орловской областями РФ.
1 ноября дроны атаковали электроподстанцию в оккупированном Алчевске, что в Луганской области. В городе также фиксируются проблемы со светом.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди намекнул, что Силы обороны Украины готовят блэкауты для россиян.
31 октября ночью прогремели взрывы во Владимирской области — там атаковали электроподстанцию. Взрывы также раздавались в Ярославле — там атаковали нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС.
16 октября дроны ударили по подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области — без света остались близлежащие населенные пункты.