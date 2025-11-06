Уночі 6 листопада в Росії дрони атакували Костромську ДРЕС у Волгореченську та нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднафтопереробка у Волгограді.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко та місцеві Telegtam-канали.

Атака на Костромську ДРЕС: що відомо

— Костромська область РФ, ДРЕС стало погано вночі, – написав Коваленко.

За повідомленням місцевих, була атакована Костромська ДРЕС (філія ПАТ Інтер РАО – Електрогенерація – Ред.), розташована у місті Волгореченськ Костромської області на правому березі Волги.

Встановлена електрична потужність станції становить 3 600 МВт (вісім турбін К-300-240 потужністю 300 МВт кожна та одна турбіна К-1200-240-3 потужністю 1 200 МВт).

Як паливо на цій ДРЕС використовується природний газ та мазут.

Губернатор Костромської області Сергій Ситніков переконує, що атаку дронів було відбито.

Оперативні служби, стверджує очільник регіону, “усувають наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури”.

Електропостачання, переконує Сергій Ситніков, не порушено. Постраждалих немає.

Тим часом оперативний штаб ухвалив рішення закрити на один день дитячі садки та школи Волгореченська нібито з міркувань безпеки.

Атака на завод Лукойл-Волгограднафтопереробка у Волгограді: що відомо

— Також дещо підгоріло на НПЗ Лукойла у Волгограді, – написав керівник ЦПД про нічну атаку.

Губернатор регіону Андрій Бочаров переконує, що через “падіння уламків” у промзоні Красноармійського району сталася пожежа, до гасіння якої оперативно залучили рятувальників.

Місцеві стверджують, що однією з цілей атаки став нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднафтопереробка, розташований у межах міста.

За попередніми даними, саме на території підприємства було зафіксовано вибух і займання.

Нагадаємо, цієї ночі також зайнялися пожежі в Сімферополі на території тимчасово окупованого Криму.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, на території, де сталася пожежа, розташована нафтобаза Кримнафтозбут та ДРЕС.

Наразі інформація щодо масштабу пожежі та постраждалих уточнюється.

Що відомо про НПЗ Лукойл

Лукойл-Волгограднафтопереробка — це нафтопереробний завод (НПЗ), що належить компанії Лукойл, одному з найбільших нафтових холдингів Росії.

Підприємство розташоване у Волгограді, входить до структури ПАТ Лукойл і є одним із ключових виробничих об’єктів компанії.

На заводі здійснюється глибока переробка нафти, виробляються бензини, дизельне паливо, мазут, авіаційне пальне, бітум та інші нафтопродукти.

Завод неодноразово модернізували — Лукойл заявляв, що це один із найсучасніших НПЗ компанії в Росії, який забезпечує паливом Південний федеральний округ.

