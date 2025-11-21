Влада Європейського Союзу заявила адміністрації президента США Дональда Трампа, що їхній так званий мирний план щодо України з 28 пунктів приречений на фіаско без підтримки з боку Києва та європейських лідерів.

Про це пише видання Politico, посилаючись на заяву головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

Вона наголосила, що для успіху будь-якого мирного плану він має бути підтриманий Україною і Європою. Каллас підкреслила, що тиск має чинитися на агресора, а не на жертву.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали реакції політиків на висунутий Сполученими Штатами 28-пунктовий “мирний план”.

“Мирний план” Трампа: що кажуть політики в ЄС

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні провела розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом щодо американського “мирного плану” для України.

Сторони погодилися на необхідності надійних гарантій безпеки, проте зазначили, що інші елементи плану заслуговують на подальше вивчення.

– Під час розмови було наголошено на важливості підтримки поточних переговорних зусиль та підтверджено кінцеву мету досягнення справедливого та міцного миру в інтересах усієї Європи, – йдеться у повідомленні на сайті уряду Італії.

Зазначалося, що контакти Мелоні з основними лідерами, зацікавленими у врегулюванні війни, продовжаться, зокрема на полях саміту G20.

Також Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр Великої Британії Кір Стармер під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю погодилися, що Збройні сили повинні залишатися здатними захищати суверенітет.

Також йшлося про те, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою для мирних переговорів.

Президент Чехії Петр Павел наголосив, що РФ поки не виявляє готовності до перемир’я з Україною, а Європа має брати участь у мирному врегулюванні для отримання гарантій неповторення агресії.

Він зауважив, що деталі мирної пропозиції офіційно ще не оприлюднені, але насамперед необхідно зупинити кровопролиття.

– Цього можна досягти шляхом негайного перемир’я, до якого Росія поки що не виявляє готовності, – написав Павел в Х, коментуючи оприлюднений в ЗМІ план із 28 пунктів.

Він наголосив що мирний план не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, і не повинен ігнорувати скоєні в Україні злочини, а щоб бути стійким, “повинен гарантувати Україні суверенітет, самобутність і перспективу гідного майбутнього”.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що усі рішення щодо Польщі будуть приймати поляки: Нічого про нас без нас.

– Щодо миру, то всі переговори повинні включати Україну. Нічого про Україну без України, – наголосив він.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сказав, що низка держав ЄС обговорює пропозиції до “мирного плану” США.

– По-перше, для країни віддати території, які вона контролює, практично за столом переговорів, суперечить конституції України”, – сказав він в інтерв’ю NRK.

Він додав, що “мирний план” все ж може стати відправною точкою для перемир’я і подальших переговорів, до чого Україна раніше ставилася позитивно.

За його словами, цю можливість потрібно використати, “але для цього європейці мають об’єднатися і створити противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята.

Як пише видання Politico, дипломати та урядовці обурено реагують на нові деталі плану США, попереджаючи, що він може зруйнувати їхні зусилля, спрямовані на допомогу Україні вистояти у війні.

Зокрема вони обурені пунктом, в якому пропонується використання заморожених у ЄС російських активів під керівництвом США після укладення перемир’я. Згідно з документом, США отримають 50% прибутку від цього.

Колишній французький посадовець на умовах анонімності сказав, що ідея Віткофф “є, звичайно, скандальною”.

– Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення щодо використання активів на користь українців, а Трамп хоче отримати від них прибуток. Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма, – сказав він.

Один високопоставлений чиновник ЄС у Брюсселі зневажливо поставився до цієї ідеї і зазначив, що, якби того не хотів Трамп, він не має повноважень розморозити активи в Європі. Посадовець також порадив Стіву Віткоффу звернутися до психіатра.

Раніше видання Axios опублікувало повний текст 28 пунктів мирного плану США. Згідно з проєктом, Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх військових сил та погодитися ніколи не вступати до НАТО.

Американська сторона наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду в “агресивні терміни”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.