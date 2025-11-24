Мерц отверг идею возвращения России в G8: Готовности нет
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Большой семерки не демонстрируют готовности возвращать Россию в состав G8, как это предусмотрено в американском мирном предложении по урегулированию войны в Украине.
Об этом он сказал 23 ноября на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.
Мерц о возможности возвращения России в G8
Канцлер Германии подчеркнул, что среди шести государств G7, кроме США, нет политического консенсуса относительно возможности снова пригласить Россию в клуб ведущих демократий.
По его словам, любое решение о возвращении к формату G8 может быть принято только единогласно, а пока такого единства нет.
Схожую позицию накануне озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что необходимых предпосылок для восстановления членства России сейчас не существует.
Вопрос возвращения РФ в G8 снова оказался в центре внимания после того, как США на этой неделе представили свой мирный план по Украине.
В документе, текст которого обнародовали СМИ, речь идет не только о возможности приглашения России обратно в G8, но и о постепенной отмене санкций и интеграции РФ в глобальную экономику.
План также предусматривает перспективу долгосрочных договоренностей между Вашингтоном и Москвой в области энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, развития дата-центров и совместных проектов по добыче редкоземельных элементов в Арктике.
Напомним, что Россию исключили из G8 в 2014 году — после аннексии украинского Крыма. Во время своего предыдущего президентского срока Дональд Трамп неоднократно пытался добиться возвращения РФ в формат, однако безрезультатно.
После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году эта тема вообще исчезла из повестки дня.
Однако на последнем саммите G7 Трамп назвал исключение РФ большой ошибкой.
Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония; ЕС также участвует в работе группы.
Россия же остается формальным членом G20, хотя Путин в последний раз лично посещал ее саммит еще в 2019 году.