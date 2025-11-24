Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Большой семерки не демонстрируют готовности возвращать Россию в состав G8, как это предусмотрено в американском мирном предложении по урегулированию войны в Украине.

Об этом он сказал 23 ноября на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

Мерц о возможности возвращения России в G8

Канцлер Германии подчеркнул, что среди шести государств G7, кроме США, нет политического консенсуса относительно возможности снова пригласить Россию в клуб ведущих демократий.

По его словам, любое решение о возвращении к формату G8 может быть принято только единогласно, а пока такого единства нет.

Схожую позицию накануне озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что необходимых предпосылок для восстановления членства России сейчас не существует.

Вопрос возвращения РФ в G8 снова оказался в центре внимания после того, как США на этой неделе представили свой мирный план по Украине.

В документе, текст которого обнародовали СМИ, речь идет не только о возможности приглашения России обратно в G8, но и о постепенной отмене санкций и интеграции РФ в глобальную экономику.

План также предусматривает перспективу долгосрочных договоренностей между Вашингтоном и Москвой в области энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, развития дата-центров и совместных проектов по добыче редкоземельных элементов в Арктике.

Напомним, что Россию исключили из G8 в 2014 году — после аннексии украинского Крыма. Во время своего предыдущего президентского срока Дональд Трамп неоднократно пытался добиться возвращения РФ в формат, однако безрезультатно.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году эта тема вообще исчезла из повестки дня.

Однако на последнем саммите G7 Трамп назвал исключение РФ большой ошибкой.

Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония; ЕС также участвует в работе группы.

Россия же остается формальным членом G20, хотя Путин в последний раз лично посещал ее саммит еще в 2019 году.

