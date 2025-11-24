Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни Великої сімки не демонструють готовності повертати Росію до складу G8, як це передбачено в американській мирній пропозиції щодо врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав 23 листопада на пресконференції після завершення саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Мерц про можливість повернення Росії до G8

Канцлер Німеччини наголосив, що серед шести держав G7, окрім США, немає політичного консенсусу щодо можливості знову запросити Росію до клубу провідних демократій.

За його словами, будь-яке рішення про повернення до формату G8 може бути ухвалене лише одностайно, а наразі такої єдності немає.

Схожу позицію напередодні озвучив президент Франції Еммануель Макрон, наголосивши, що необхідних передумов для відновлення членства Росії зараз не існує.

Питання повернення РФ до G8 знову опинилося в центрі уваги після того, як США цього тижня представили свій мирний план щодо України.

У документі, текст якого оприлюднили ЗМІ, йдеться не лише про можливість запрошення Росії назад у G8, а й про поступове скасування санкцій та інтеграцію РФ у глобальну економіку.

План також передбачає перспективу довгострокових домовленостей між Вашингтоном і Москвою щодо енергетики, інфраструктури, штучного інтелекту, розвитку дата-центрів та спільних проєктів з видобутку рідкісноземельних елементів в Арктиці.

Нагадаємо, що Росію виключили з G8 у 2014 році — після анексії українського Криму. Під час свого попереднього президентського терміну Дональд Трамп неодноразово намагався домогтися повернення РФ до формату, однак безрезультатно.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ця тема взагалі зникла з порядку денного.

Однак на останньому саміті G7 Трамп назвав виключення РФ великою помилкою.

Нині до складу G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія; ЄС також бере участь у роботі групи.

Росія ж залишається формальним членом G20, хоча Путін востаннє особисто відвідував її саміт ще у 2019 році.

