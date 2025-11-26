Під час спілкування з пресою у Білому домі Трамп уточнив, що Віткофф наступного тижня поїде до Москви для обговорення мирного плану США з главою Кремля Володимиром Путіним.

Журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди – День подяки 27 листопада – більше не актуальний і чи є новий дедлайн.