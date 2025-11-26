Трамп спростував інформацію про дедлайн для мирного плану
Президент США Дональд Трамп запевнив, що не встановлював конкретного терміну для укладення мирної угоди між Україною та Росією.
Про це стало відомо з трансляції Білого дому.
Дедлайн для угоди з Росією: заява Трампа
Під час спілкування з пресою у Білому домі Трамп уточнив, що Віткофф наступного тижня поїде до Москви для обговорення мирного плану США з главою Кремля Володимиром Путіним.
Журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди – День подяки 27 листопада – більше не актуальний і чи є новий дедлайн.
— Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому… У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн для мене? Коли все закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей, – відповів Трамп.
Лідер США також прокоментував пункти мирної угоди, сказавши, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією, і судячи з усього, кількість пунктів скоротилася.
— Це була концепція… Звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22 пунктів, – заявив глава Білого дому.
Нагадаємо, нещодавно в західних ЗМІ було опубліковано новий мирний план США щодо завершення війни в Україні, який налічував 28 пунктів, але через умови документа вважався вигідним Росії.
23 листопада делегації США, України та Європи провели в Женеві консультації та доопрацювали документ, щоб зробити його більш вигідним для Києва, за даними Financial Times, план скоротили з 28 до 19 пунктів.
За підсумками переговорів США і Україна опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що остаточні деталі плану будуть узгоджені на зустрічі Трампа і президента України Володимира Зеленського.