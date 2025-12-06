Танкер Kairos, який належить до російського “тіньового флоту” та потрапив під атаку безекіпажних катерів Служби безпеки України минулого тижня, сів на мілину в територіальних водах Болгарії біля міста Ахтополь.

Про це пише болгарська служба Радіо Свобода.

Танкер “тіньового флоту” РФ сів у водах Болгарії

Як повідомив директор прикордонної поліції Антон Златанов, танкер Kairos зареєстрований у Китаї, але він є частиною російського “тіньового флоту” для незаконної торгівлі нафтою.

За його словами, на борту судна перебувають 10 осіб, яких поки що не можна евакуювати через погану погоду і бурхливе море.

Танкер виявила болгарська прикордонна поліція близько 12:45 години за місцевим часом у п’ятницю, 5 грудня. Судно не відповідало на спроби зв’язку.

Проте після повідомлення суден, які проходили, і запиту до Морського координаційного центру в Анкарі, стало відомо, що це моторний танкер Kairos.

Потім судно кинуло якір приблизно за одну морську милю на схід від Ахтополя. За останньою інформацією, його рух зупинено. Тепер танкер перебуває під постійним наглядом.

Танкер KAIROS, който е бил ударен от украински дронове, е отдал котва край Ахтопол. На борда има около 10 души, пише https://t.co/CXP5fEfaXT.#танкер #Ахтопол #котва pic.twitter.com/3p24wfReY0 — Календар News (@KalendarNews) December 5, 2025

Керівник аварійно-рятувальної служби виконавчої агенції Морська адміністрація Румен Ніколов заявив, що дипломатичним шляхом має бути встановлено, чому танкер прийшов до територіальних вод Болгарії.

За його словами, відповідь на це питання можуть отримати вже після контакту з турецькою владою.

Ніколов розповів, що з людьми на борту встановлено радіозв’язок. На місці немає капітана немає, як і офіцерського складу. Він зазначив, що люди перебувають у хорошому стані, мають їжу і воду приблизно на три дні.

28 листопада агентство Bloomberg повідомило, що два танкери, які потрапили під жорсткі санкції за перевезення російської нафти, майже одночасно підірвалися біля узбережжя Туреччини.

29 листопада джерела у Службі безпеки України підтвердили, що їхні морські дрони уразили два підсанкційні нафтові танкери Kairo та Virat, які входять до “тіньового флоту” Росії.

