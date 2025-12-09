Ночью 9 декабря прогремели взрывы в Чебоксарах, что в Чувашской Республике РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Взрывы в Чебоксарах 9 декабря: что известно

Местные жители в соцсетях сообщали о взрывах и работе своей противовоздушной обороны над Чебоксарами. После взрывов в городе фиксируется столб густого дыма и пожар.

Сейчас смотрят

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в Чебоксарах, вероятно, прилет по заводу Энергозапчасть, который выпускает генераторы и электрооборудование. Этот завод является частью военно-промышленного комплекса РФ.

По данным Telegram-канала Supernova+, в результате взрывов в Чебоксарах поврежден жилой дом. Там выбиты окна и балконные рамы.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чебоксар.

Чебоксары на карте

Город Чебоксары является столицей Чувашской Республики. Чебоксары расположены на правом берегу реки Волга между городами Нижний Новгород и Казань.

В июне также раздавались взрывы в Чебоксарах. Тогда сообщалось, что под ударом оказался завод ВНИИР — Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения.

В ночь на 26 ноября также было шумно в Чебоксарах. По данным Telegram-каналов, ударные дроны снова атаковали Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 385-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.