Вночі 9 грудня пролунали вибухи у Чебоксарах, що в Чуваській Республіці РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибухи у Чебоксарах 9 грудня: що відомо

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про вибухи та роботу своєї протиповітряної оборони над Чебоксарами. Після вибухів у місті фіксується стовп густого диму та пожежа.

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у Чебоксарах, ймовірно, приліт по заводу Енергозапчастина, який випускає генератори та електрообладнання. Цей завод є частиною військово-промислового комплексу РФ.

За даними Telegram-каналу Supernova+, через вибухи у Чебоксарах пошкоджено житловий будинок. Там вибило вікна та балконні рами.

Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Чебоксар.

Чебоксари на карті

Місто Чебоксари є столицею Чуваської Республіки. Чебоксари розташовані на правому березі річки Волга між містами Нижній Новгород і Казань.

У червні також лунали вибухи у Чебоксарах. Тоді повідомлялося, що під ударом опинився завод ВНДІР — Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування.

У ніч проти 26 листопада також було гучно у Чебоксарах. За даними Telegram-каналів, ударні дрони знову атакували Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

