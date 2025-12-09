Вибух у Чебоксарах уночі: ймовірно, приліт у завод Енергозапчастина
Вночі 9 грудня пролунали вибухи у Чебоксарах, що в Чуваській Республіці РФ.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Вибухи у Чебоксарах 9 грудня: що відомо
Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про вибухи та роботу своєї протиповітряної оборони над Чебоксарами. Після вибухів у місті фіксується стовп густого диму та пожежа.
За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у Чебоксарах, ймовірно, приліт по заводу Енергозапчастина, який випускає генератори та електрообладнання. Цей завод є частиною військово-промислового комплексу РФ.
За даними Telegram-каналу Supernova+, через вибухи у Чебоксарах пошкоджено житловий будинок. Там вибило вікна та балконні рами.
Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Чебоксар.
Чебоксари на карті
Місто Чебоксари є столицею Чуваської Республіки. Чебоксари розташовані на правому березі річки Волга між містами Нижній Новгород і Казань.
У червні також лунали вибухи у Чебоксарах. Тоді повідомлялося, що під ударом опинився завод ВНДІР — Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування.
У ніч проти 26 листопада також було гучно у Чебоксарах. За даними Telegram-каналів, ударні дрони знову атакували Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.
