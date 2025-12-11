Президент США Дональд Трамп заявив, що понад 80% українців прагнуть укладення угоди, яка б поклала край російсько-українській війні.

Про це він повідомив журналістам під час круглого столу з бізнес-лідерами у Білому домі.

Трамп про мирну угоду

Очільник США зазначив, що український президент Володимир Зеленський “повинен бути реалістичним” у своїй позиції щодо мирних переговорів.

За словами Трампа, він цікавиться, коли в Україні відбудуться наступні вибори.

— Я замислююсь, скільки часу мине, поки вони проведуть вибори. Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. І, якщо дивитися на опитування, 82% людей вимагають укладення угоди, — наголосив американський президент.

Трамп додав, що український народ хоче, щоб конфлікт завершився.

— Вони щотижня втрачають тисячі людей. Вони прагнуть, щоб це закінчилося, — зазначив він.

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив, що в Україні настав час провести президентські вибори.

Американський лідер зазначив, що минуло багато часу з моменту попередніх виборів і що війна не повинна заважати українцям реалізувати своє право голосу.

— Я думаю, що зараз важливий час для виборів. Український народ повинен мати цей вибір. Можливо, Зеленський знову виграв би, — сказав Трамп, додавши, що нинішня ситуація дедалі більше віддаляє Україну від демократичних норм.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики Трампа в інтерв’ю виданню La Repubblica під час свого візиту до Італії, зазначивши, що “завжди готовий до виборів”.

