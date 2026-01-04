Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание в понедельник, 5 января, на фоне резкого обострения ситуации в Венесуэле после военных действий США и задержания лидера страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters.

Заседание Совбеза ООН по Венесуэле: что известно

Инициатором созыва Совета Безопасности выступила Колумбия, которую поддержали Россия и Китай.

Речь идет об обсуждении действий США на территории Венесуэлы и их соответствии нормам международного права.

Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в обращении к Совбезу заявил, что Соединенные Штаты нарушили Устав ООН, который запрещает применение силы против территориальной целостности и политической независимости государств.

— Это колониальная война, направленная на уничтожение нашей республиканской формы правления и навязывание марионеточного правительства с целью разграбления природных ресурсов, в частности нефти, — говорится в письме венесуэльской стороны.

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что военные действия США создают опасный прецедент для международной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении масштабной операции в Венесуэле, в рамках которой Николаса Мадуро и его жену задержали и вывезли из страны.

Американский лидер обнародовал фото Мадуро на борту корабля ВМС США и заявил, что операция была осуществлена непосредственно американскими военными.

Удары по Венесуэле 3 января стали следствием кампании давления США на Николаса Мадуро, которого администрация Дональда Трампа обвиняет в наполнении Соединенных Штатов наркотиками и членами банд.