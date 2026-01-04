Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе засідання в понеділок, 5 січня, на тлі різкого загострення ситуації у Венесуелі після військових дій США та затримання лідера країни Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє Reuters.

Засідання Радбезу ООН через ситуацію у Венесуелі

Ініціатором скликання Ради Безпеки стала Колумбія, яку підтримали Росія та Китай.

Ідеться про обговорення дій США на території Венесуели та їхньої відповідності нормам міжнародного права.

Посол Венесуели в ООН Самуель Монкада у зверненні до Радбезу заявив, що “Сполучені Штати порушили Статут ООН, який забороняє застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності держав”.

— Це колоніальна війна, спрямована на знищення нашої республіканської форми правління та нав’язування маріонеткового уряду з метою розграбування природних ресурсів, зокрема нафти, — ідеться в листі венесуельської сторони.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що “військові дії США створюють небезпечний прецедент для міжнародної безпеки”.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про проведення масштабної операції у Венесуелі, у межах якої Ніколаса Мадуро та його дружину затримали й вивезли з країни.

Американський лідер оприлюднив фото Мадуро на борту корабля ВМС США та заявив, що операцію було здійснено безпосередньо американськими військовими.

Удари по Венесуелі 3 січня стали наслідком кампанії тиску США на Ніколаса Мадуро, якого адміністрація Дональда Трампа звинувачує у наповненні Сполучених Штатів наркотиками та членами банд.